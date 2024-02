Vuelle, Costa contro gli arbitri: la Procura Federale apre un'indagine. Il presidente: «Chiedo scusa»

PESARO La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunica che, in data odierna (8 febbraio), la Procura Federale ha aperto un’indagine relativa alle dichiarazioni rilasciate mercoledì 7 febbraio in conferenza stampa da Ario Costa, Presidente della Vuelle Pesaro.

La risposta di Costa

Non si è fatta attendere la risposta del patron: «In merito a quanto da me dichiarato nel corso della conferenza stampa di ieri in relazione all’operato della terna arbitrale dello scorso match di Scafati, rivolgo le mie scuse ai signori Sahin e Bettini. Il mio intento non era in alcun modo quello di offenderli e non riconoscere il loro lavoro: nell’intensità del momento ho pronunciato due espressioni che non fanno parte del mio stile. La mia intenzione era soltanto quella di rendere noto che il metro di giudizio arbitrale non mi è affatto piaciuto, come ho già avuto modo di manifestare al termine della partita»