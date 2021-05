Città di Falconara in finale scudetto, in Puglia basta un pari con il Real Statte

MONTEMESOLA – Il Città di Falconara è in finale scudetto nel calcio a 5 femminile. Dopo aver vinto in casa propria gara-1, le falchette hanno pareggiato 4 a 4 in trasferta gara-2 delle semifinali playoff sul campo delle pugliesi del Real Statte e ora si giocheranno il titolo tricolore nella serie di finalissime in programma a giugno contro la vincente della sfida tra Montesilvano e Kick Off Milano: gara-1 domenica 6 a Falconara, gara-2 in trasferta, eventuale “bella” a Falconara. Lo Statte in gara -2 ha venduto cara la pelle rimontando dallo -3 e imponendo il pari alle falconaresi, che però all'andata avevano vinto 6-1 . Il sodalizio di patron Marco Bramucci è in finale scudetto, dopo aver vinto la Coppa Italia. “Primo tempo eccezionale, a 3 minuti dall’intervallo eravamo avanti 3 a 0 con ottima gestione della palla. In quel momento però non siamo riuscite ad affossare le avversarie e loro con un gol sono rinate. Nella ripresa loro avevano una carica eccezionale, la partita si è complicata, ci hannno rimontato. Le ragazze però hanno trovato forze segrete e soffrendo tanto siamo riuscite a strappare un pareggio che è ancora più bello di una vittoria. Siamo in finale, non ho più parole per complimentarmi con queste ragazze”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA