FIANO ROMANO Il Città di Falconara timbra il primo pareggio stagionale. La difficile trasferta di Fiano Romano, contro la quotata Lazio, termina 1-1 ma le falchette avrebbero meritato qualcosa in più per quanto visto, specialmente nell’assedio finale. Il punto conquistato consente alle ragazze di mister Massimiliano Neri di agganciare momentaneamente la capolista TikiTaka Francavilla, impegnata oggi alle 18 sul campo del Kick Off Milano. La classifica di regular season è più corta che mai, pertanto si può guardare il bicchiere mezzo pieno di ritorno dal Lazio perché si è mosso qualcosa. Sono i legni però a far recriminare le falchette, che ci sbattono per ben tre volte nel turno infrasettimanale.

L’avvio

Meglio la Lazio nella prima frazione, con le ospiti cresciute col passare dei minuti della ripresa. La gara la sblocca Marques che prima guadagna un corner e poi è la più veloce in area a risolvere la mischia. Nella ripresa le Citizens entrano più determinate e dopo pochi minuti agguantano il pari: Taina arpiona un ottimo pallone, lo scambia con Taty e poi serve in mezzo l’assist perfetto per l’accorrente Dal’Maz. Le marchigiane assediano la porta capitolina, ma il ribaltone non arriva, termina 1-1. Ora tutte le attenzioni si spostano verso l’attesissima finale di Supercoppa di sabato contro lo Statte al Pala Cesaroni di Genzano (ore 18, in diretta Sky Sport). Il primo trofeo della stagione sarà in palio e il Città di Falconara, reduce dal triplete nazionale dello scorsa stagione, vuole fortemente continuare a riempire la propria bacheca.

TURNO INFASETTIMANALE – (ieri) Real Statte-Pelletterie 1-2, Lazio-Falconara 1-1; (oggi) Rovigo Orange-Audace Verona, VIP-Irpinia, Pescara-Vis Fondi, Kick Off-TikiTaka Francavilla, Molfetta-Bitonto. CLASSIFICA: TikiTaka Francavilla 25, Falconara 25*, Bitonto 22, Pescara 21, Kick Off 19, Lazio 14*, Verona 12, Pelletterie 12*, Irpinia 10, VIP 9, Real Statte 6*, Molfetta 4, Rovigo 4, Vis Fondi 1. (* = una partita disputata in più).

LAZIO-FALCONARA 1-1

LAZIO: Mascia, Siclari, Beita, Marchese, Grieco, Di Marco, Barca, Marques, Oliveira, Merante, D’Angelo, Farinelli. All. Chilelli.

CITTA’ DI FALCONARA: Dibiase, Taty, Rozo, Ferrara, Dal’Maz, Praticò, Peroni, Pirro, Luciani, Pereira, Taina, Polloni. All. Neri.

RETI: p.t. 17’32” Marques (L), s.t. 2’20” Dal’Maz (F)

ARBITRI: Dimundo (Molfetta), Fedrigo (Pordenone); Crono: Moro (Latina)