Falconara, aria di Champions: al PalaBadiali il gotha dell'Europa del Futsal

FALCONARA- Falconara e il Città di Falconara si preparano per l'Europa. Competizione affascinante sarà l'European Women's Futsal Tournament, una sorta di Champions League al femminile (non ancora ufficialmente certificata dalla Uefa), che quasi certamente sarà ospitata proprio dal Falconara, dal 19 al 22 dicembre. Manca solo l'ultimo ok.

Le partecipanti

Le marchigiane sfideranno Drs Vijfje (Olanda), Poznan (Polonia), Benfica (Portogallo), Navalcarnero (Spagna) e Deac (Ungheria). Prima della Champions, il CdF campione d'Italia affronterà la Supercoppa il 10 dicembre contro lo Statte nella speranza di arrivare con il giusto morale ad uno storico appuntamento come questo.