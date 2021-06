Il Città di Falconara perde gara-1 della finale. Montesilvano la beffa

FALCONARA - Perdendo per 3-2 al PalaBadiali con il Montesilvano, le ragazze del Città di Falconara cominciano in svantaggio la finale scudetto del campionato di calcio a 5 femminile ed ora dovranno per forza vincere gara-2 in Abruzzo, lunedì 14 a Pescara, per avere poi diritto a disputare l'eventuale bella di nuovo a Falconara. Per il Città di Falconara, sconfitto al termine di una partita infuocata, si è trattato della prima battuta d'arresto in tutta la stagione. Le ragazze di mister Neri hanno già vinto la Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA