Mancini, spuntano i dettagli dell'offerta araba: si parla di un triennale a 25 milioni a stagione per la nazionale

ANCONA- Per Roberto Mancini, ormai ex Ct della Nazionale italiana dopo le dimissioni di domenica 13 agosto, sarebbe pronto un triennale da 25 milioni a stagione da parte dell'Arabia Saudita. Questa l'indiscrezione emersa nelle ultime ore con i sauditi che avrebbero intenzione, oltre alle squadre di club, di puntellare anche la nazionale affidandosi ad uno dei migliori tecnici in circolazione secondo le valutazioni effettuati.

Il no di Mourinho

Prima di Mancini sarebbero stati contattati anche Josè Mourinho e Luis Enrique che avrebbero, tuttavia, rispedito l'offerta al mittente.