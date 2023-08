Il Mancio d'Arabia si presenta: «Lavoreremo bene e nel modo giusto. Sono contento di essere qui​»

RIAD- E' iniziata l'era di Roberto Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita. L'allenatore jesino, ex Ct della Nazionale italiana, si è presentato ufficialmente alla stampa saudita in vista dell'esordio previsto il prossimo 8 settembre a Newcastle contro il Costa Rica.

La conferenza

Ad accompagnarlo davanti ai giornalisti il presidente della Federazione Yasser Al Misehal: «Voglio ringraziare il presidente per avermi scelto. Sono molto orgoglioso di essere qui - sono state le prime parole del Mancio - L'Arabia ha un potenziale incredibile sul mercato. Sono sicuro che qui riusciremo a lavorare bene e per il bene dell'Arabia. Sono fiducioso che riusciremo a fare bene per migliorarci e migliorare il team. Essendo qui tutto è più semplice. Chiamatemi Mancio, come quando ero un giocatore».