Gianmarco Tamberi apre a un dopo-Mancini: «Io testimonial Marche? Lusingato, adoro la mia terra»

ANCONA- Nel giorno in cui il sindaco di Pesaro Matteo Ricci chiede al Governatore Francesco Acquaroli di rimuovere l'ex Ct azzurro Roberto Mancini (neo allenatore dell'Arabia Saudita, ndr) dal ruolo di testimonial della Regione Marche a favore del campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi (già testimonial social), Instagram regala uno spunto di rilievo. Arriva direttamente da Gimbo attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo che recita: "Non posso che essere lusingato dalla proposta dei miei correggionali. Amo le Marche, mi alleno ad Ancona e adoro la mia terra. Ogni volta che gareggio nel mondo, sento di dover citare da dove vengo anche per tutto l'affetto che mi viene dimostrato ogni giorno dalle persone che incontro". Post chiuso da una bandiera e da un cuore.

Il post