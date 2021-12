La Lube travolge Padova anche senza Lucarelli e Juantorena

CIVITANOVA - Vittoria travolgente per la Cucine Lube Civitanova contro la Kioene Padova all'Eurosuole Forum nella partita valida per la prima giornata di ritorno della Superlega. Nonostante l'assenza di Lucarelli e Juantorena, infortunati, e uno Zaytsev ancora in rodaggio oltre a un Kovar sempre in condizioni non ottimali, la squadra di Blengini ha spazzato via la resistenza dei patavini imponendosi in meno di un'ora e mezzo con parziali di 25-20, 25-17, 25-20. con questa vittoria la Lube sale a quota 31 punti, seconda in classifica alle spalle della Sir Safety Perugia.

