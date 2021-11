La Lube batte anche la Modena dei tre grandi ex e si conferma grande

CIVITANOVA - La Lube di coach Blengini, opposta all'eurosuole Forum ai classici rivali di Modena si è imposta per 3-1 conquistando quindi altri tre punti preziosi per la classifica, e che fanno diventare abissale il divario dagli ambiziosi emiliani, che erano partiti con ben altre aspettative. Nella squadra di Giani, che ora è a 10 punti dalla Lube in classifica, c'erano infatti gli ex Civitanova Leal, Bruninho e Stankovic, approdati in Emilia con la speranza di riportare la squadra gialloblù al verttice del volley italiano.

Il primos scontro diretto invece ha detto chiaramente che la Lube è più forte, pur essendo ancora priva di Zaytsev. La partita è stata comunque molto equilibrata. Modena ha vito il primo set 25-22, poi la lube si è imposta nei successivi per 29-27, 25-19, 30-28.

