Lube, pesante sconfitta in casa: Trento vince facile all'Eurosuole Forum passando in tre set

CIVITANOVA Tutto facile per Trento che sbanca con un netto 0-3 l'Eurosuole Forum di Civitanova. Otto su otto per la formazione altoatesina ancora imbattuta nel torneo. 17-25, 22-25, 16-25 i set senza storia che hanno consentito agli ospiti di incamerare il bottino pieno. L'obiettivo del terzo posto si complica per la truppa Blengini che deve registrare anche il secondo ko interno dopo quello già incassato contro il Monza alla prima giornata.

