Partono male i playoff della Lube: Civitanova sconfitta (1-3) da Monza nell'esordio dei quarti. Domenica Gara 2

CIVITANOVA Inizia malissimo l'avventura della Lube di Blengini nei playoff scudetto. In Gara1 dei quarti di finale, Civitanova crolla sotto i colpi di Monza corsaro all'Eurosuole Forum, capace di accelerare nei momenti chiave della gara fino ad imporsi con un perentorio 1-3. Dopo il tiratissimo primo set (26-28) in favore dei lombardi, la Lube ha reagito nella seconda ripresa (25-20). Devstante il terzo set (11-25) che ha aperto la strada alla vittoria culminata nel quarto (20-25). Domenica, ore 18 in trasferta, sarà fondamentale fare risultato pieno onde evitare un'altra brutta delusione.

