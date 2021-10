Scivolone Lube, all'Eurosuole Forum vince Piacenza al tie break

CIVITANOVA - Inatteso scivolone per i campioni d'Italia della Lube Civitanova, che nella seconda giornata di campionato, prima casalinga e prima davanti ai propri tifosi, che potevano accorrere al palasport in buon numero dopo 20 mesi, è stata sconfitta dlla Gas Sales Piacenza per 3-2. I risultati dei set a favore dei civitnanovesi sono stati 25-23, 16-25, 25-23, 22-25, 12-25. La Lube, che era priva di Zaytsev e Yant, è apparsa molto discontinua e ancora lontana dal suo standard migliore, mentre la Gas Sales di coach Bernardi ha confermato le sue ottime referenze che la candidano ad essere una serie avversaria delle quattro big tradizionali del campionato. Con questa sconfitta la Lube perde ovviamente il primo posto in classifica e si mette suito nella confizione di dover inseguire, ma di tempo ce n'è tanto e Blengini può lavorare con calma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA