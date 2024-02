Lube, è semifinale dopo tre set: all'Eurosuole Forum 3-1 contro Ankara e Final Four in anticipo

CIVITANOVA La Lube Civitanova centra la semifinale di Champions League. Nel ritorno dei quarti di finale, stasera (28 febbraio), all'Eurosuole contro i turchi dell'Halkbank Ankara la squadra di Chicco Blengini centra la sua missione dopo il 3-1 timbrato all'andata in Turchia. Infatti, già al terzo set, sul parziale di 2-1 i biancorossi hanno ottenuto il pass per la Final Four esultando con il proprio pubblico. Alla fine il match è terminato sul 3-1 nel tripudio generale.

