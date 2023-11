Lube, ora servono risposte. Stasera alle 20.30 Civitanova contro Catania dopo il pesante ko contro Milano

CIVITANOVA Vogliosa di rivalsa, dopo lo scivolone di domenica a Milano, la Cucine Lube torna in campo stasera, ore 20.30, per ospitare all'Eurosuole Forum la neo promossa Catania. Coach Blengini avrà tutto il roster a disposizione e non è detto che anche in vista del match di domenica a Modena possa provare qualche soluzione tattica come ad esempio l'innesto di Simone Anzani che è alla ricerca del ritmo partita. «Come ogni partita in SuperLega, la sfida infrasettimanale con Catania va affrontata con molta attenzione, sapendo che non esistono sfide facili in Italia ammonisce l'esperto centrale della Lube, Simone Anzani - quando si abbassa la guardia il rischio di incappare in incidenti di percorso è alto. Dobbiamo rifarci dopo la pesante sconfitta a Milano, ci fa bene giocare subito per ritrovare il nostro percorso. Io sono a disposizione da due settimane, ho una gran voglia di rivalsa e di rendermi utile alla squadra. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di farmi trovare pronto».

