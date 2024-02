Stuprata dal branco a Catania, tre dei ragazzi egiziani: «Eravamo lì a passeggio, non abbiamo fatto nulla». La 13enne li ha riconosciuti

Tre dei sette egiziani indagati per il terribile stupro a Catania di una ragazzina di 13 anni sotto gli occhi del giovane fidanzato si difendono difendono così: «Ero lì a passeggio. Con la violenza non c’entro nulla». È questa la linea comune - riferisice il Corriere della Sera - che hanno tenuto davanti al gip che indaga sull'orrenda violenza nel bagno pubblico di Villa Belliini, uno dei luoghi simbolo del capoluogo etneo ancora sotto choc per quanto accaduto martedì 30 gennaio.