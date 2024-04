Difende una donna presa in giro da due minori: 50enne massacrato con calci e pugni da due ragazzi di 15 e 17 anni

TREVISO - Prima gli insulti, poi la violenza. Un episodio di inciviltà si è trasformato in pochi attimi in una brutale aggressione. Calci e pugni, sulla schiena e sulla testa. Vittima, inerme, un 50enne che aveva "osato" difendere una signora dalle aggressioni verbali dei due ragazzi di 15 e 17 anni.

La donna aveva redarguito i due minori che le erano passati vicino a tutta velocità impennando con le bici. Sia mai. I due hanno tirato fuori i cellulari come un'arma, una delle più potenti oggigiorno, e cominciato a filmarla e a prenderla in giro. Quindi l'arrivo dell'uomo per calmare i due ragazzi fuori controllo: poi l'ira, le botte, fino a buttargli un secchio dell’umido addosso. Teatro dei maltrattamenti il centro storico di Treviso.

Le violenze

Allarmati dalle urla, alcuni passanti hanno fermato i due giovani. I soccorsi hanno portato l'uomo in ospedale, dove sono finiti anche i due agenti di polizia intervenuti: si sono procurati contusioni per qualche giorno di prognosi. Il 17enne, scrive il Corriere della Sera, è stato arrestato per l’aggressione e resistenza a pubblico ufficiale e per lui si sono aperte le porte di un centro di prima accoglienza minorile.

Il 15enne è stato invece denunciato per lesioni. Per i due, residenti a Treviso, la polizia potrebbe far scattare altre misure restrittive.

Nella stessa settimana, ancora nella zona del centro di Treviso, un uomo ubriaco aveva molestato una donna, per poi prendere di mira uno straniero su un autobus. Mercoledì, invece, era scoppiata una rissa tra otto ragazzi, scappati con l'arrivo della polizia.