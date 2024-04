Sydney, attacco al centro commerciale: sparatoria e accoltellamenti, almeno 6 morti e un neonato ferito

Attentato in un centro commerciale di Sydney, Australia. Il bilancio delle vittime è di 6 morti (aggressore compreso) e diversi feriti gravi. L'attacco è avvenuto sabato 13 aprile all'interno el centro commerciale Bondi Junction. Secondo quanto riporta la stampa locale, non è escluso che l'aggressione possa avere matrice terroristica.

Footage has emerged of the horrific stabbing in Sydney's Bondi Junction, with initial reports suggesting victims included one baby and six adults: https://t.co/JM7N0N1NpO pic.twitter.com/B98rPlrT3I — The Australian (@australian) April 13, 2024

Ucciso il presunto attentatore

Centinaia le persone che erano all'interno dello shopping center e che sono state evacuate.

La polizia è intervenuta in massa e ha aperto il fuoco contro un sospettato. Il presunto attentatore è stato ucciso. Non è chiaro se abbia agito da solo. Alcuni canali parlando di un secondo assalitore in fuga.

Otto persone sono state portate in ospedale. C'è anche un neonato di nove mesi tra gli accoltellati dall'aggressore del centro commerciale Westfield Bondi Junction di Sydney, in Australia. Lo riporta l'emittente Channel 9, secondo la quale il neonato è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Una testimone che ha voluto restare anonima ha detto al "WAToday" che stava per entrare nel centro commerciale quando ha visto un uomo prima estrarre un coltello e poi aprire il fuoco. «Ho alzato lo sguardo e sono scappata», ha detto.