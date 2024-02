PESARO - La natura della cultura di Pesaro Capitale 2024 conquista anche Brisbane, la capitale di Queensland, Australia. I profumi del San Bartolo, il patrimonio culturale e artistico della nostra città e – non ultime- le prelibatezze enogastronomiche del nostro territorio sono sbarcate a quasi 16.000 km di distanze, grazie all’iniziativa organizzata dalla Società Dante Alighieri di Brisbane: il racconto della nostra città e della sfida che sta affrontando come Capitale della cultura è stato infatti protagonista dell’inaugurazione dell’anno accademico dei corsi d’italiano per giovani e adulti, abitualmente organizzati dall’associazione, come spiega la console d'Italia a Brisbane Luna Angelini Marinucci.

Il racconto

Marchigiana d'origine (precisamente di Castignano, provincia di Ascoli), Luna Angelini è stata a Pesaro solo di passaggio, avendo visitato più approfonditamente Urbino, città dove si laureate la madre e le sorelle, ma dopo la presentazione dello scorso 16 febbraio non vede l'ora di passare qualche giorno nella nostra città e apprezzare le sue prelibatezze enogastronomiche: «Quando la Società Dante Alighieri di Brisbane, mi ha proposto di inaugurare l’anno accademico dei corsi di italiano per giovani e adulti qui a Brisbane parlando di Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024 ho subito accettato - racconta - animata dall'amore per la nostra splendida regione; credo fermamente che i progetti che ruotano intorno a Pesaro Capitale della Cultura porteranno sempre più persone, da tutto il mondo, a conoscere le nostre tradizioni e bellezze, artistiche e naturali. Anche la Farnesina, con il suo progetto dedicato al “Turismo delle Radici”, mira a riportare nei bellissimi borghi e città italiane i tanti italodiscendenti che, qui in Australia come nel resto del mondo, si approcciano con incanto e passione a tutto quello che pertiene la nostra meravigliosa Italia». All'incontro ha partecipato virtualmente, grazie a un videomessaggio, l'assessore e vicesindaco alla Bellezza Daniele Vimini: «Un ringraziamento alla Società Dante Alighieri e alla Console Luana Angelini Marinucci per l'interesse mostrato per Pesaro nel suo anno da Capitale della Cultura. La natura della cultura è alla base di questo viaggio lungo un anno,che vuol dire anche andare incontro a sfide culturali anche per le nuove generazioni dove patrimonio artistico e paesaggistico, tecnologia e sostenibilità sono alla base si tutti gli eventi del dossier che stanno prendendo vita, con una partecipazione e co-creazione di tutta la comunità: scuole, enti, istituzioni e i 50 comuni della provincia che saranno, a turno, Capitale della Cultura per una settimana, per scoprire la bellezza di un territorio che in pochi minuti va dal mare alla montagna: un viaggio straordinario che permetterà di far luce non solo su Pesaro, ma su tutte le Marche».