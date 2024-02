Pesaro Capitale della cultura, gioia per i collezionisti: ecco la moneta celebrativa, presto il francobollo

PESARO - Pesaro Capitale dell Cultura 2024, arriva la moneta celebartiva. La Zecca di Stato, ha infatti coniato una moneta da collezione, in rame, che riproduece su un lato la Prefettura e la fontana di pizza del Popolo e sull'altro Rocca Costanza. Si tratta di una moneta da collezionisti: sarà in fatti battuta in soli 4.500 esemplari.

L'annuncio è stato dato dal sindaco Matteo Ricci sui suoi canali social: "Eccola qui. Le cinque euro Capitali, la moneta dedicata a Pesaro 2024. Un omaggio alla nostra Capitale italiana della cultura, inserita nella nuova Collezione numismatica 2024. È in rame, ha una tiratura di 4.500 pezzi e si presenta in versione Fior di Conio. Realizzata dall'artista incisore Uliana Pernazza e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, riproduce nel “dritto” Rocca Costanza, mentre nel “rovescio” Palazzo Ducale e la fontana di Piazza del Popolo. Nel giro, la scritta "Capitale italiana della cultura 2024", in basso "Pesaro", a sinistra, il valore "5 Euro", a destra, "R", identificativo della Zecca di Roma.

È stata emessa ieri dal ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

[📆] La presenteremo ufficialmente lunedì 26, alle 10.30, nel salone Metaurense della Prefettura, insieme ad un’altra bella sorpresa: il francobollo di #Pesaro2024"