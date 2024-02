Ancona, Cantiere delle Marche: venduto il Nauta Air 110 (un explorer yacht) a un importante armatore australiano

ANCONA - «Qualche mese fa abbiamo annunciato la vendita di un Nauta Air 108, oggi siamo lieti di confermare la vendita di un Nauta Air 110 a un armatore australiano molto esperto». Cantiere delle Marche annuncia la vendita di un Nauta 110, il quarto explorer yacht nel giro di un mese. Questa performance testimonia il successo commerciale del cantiere navale con sede ad Ancona.

Velista di fama internazionale

«Annunciare una nuova vendita è sempre un’emozione per noi. In questo caso siamo l’entusiasmo è davvero grande perché l’armatore, Marcus Blackmore, oltre a essere un imprenditore di successo e un benefattore, è un velista di fama internazionale. Insieme a sua moglie Caroline, hanno partecipato a una moltitudine di importanti regate con i loro tre Southern Wind (tutti battezzati Ammonite) ed hanno esplorato alcuni degli arcipelaghi più remoti dell’Oceano Pacifico» afferma Vasco Buonpensiere, co-fondatore e CEO di Cantiere delle Marche, che aggiunge: «Siamo estremamente soddisfatti del successo che stiamo ottenendo in Australia. Il fatto che magnifiche coste, isole e la barriera corallina siano lontane da porti e marine ben attrezzati rende i nostri explorer yacht i mezzi ideali per navigare in quei mari in sicurezza e massimo comfort. Le nostre imbarcazioni aprono nuovi orizzonti a tutti quegli armatori che vorrebbero esplorare le coste incontaminate e selvagge dell’Australia o navigare attraverso le vaste distese dell’Oceano Pacifico, ma sono penalizzati dalla mancanza di affidabilità della maggior parte delle imbarcazioni disponibili sul mercato».

L'armatore

«Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia CdM a uno degli armatori australiani più esperti. Avere ricevuto l’incarico di costruire la loro imbarcazione con grande attenzione alla sostenibilità è un onore e una sfida che non vediamo l’ora di affrontare. Vogliamo ringraziare gli armatori per la fiducia che ci hanno accordato e attendiamo con ansia di iniziare questo ‘viaggio’ insieme» afferma Paul Miletta di Cantiere delle Marche Australia.

Il modello

Quando è stata introdotta la serie Nauta Air, l'obiettivo era offrire ai potenziali clienti un autentico explorer yacht che avesse però lo stile e l’eleganza di uno yacht di lusso.

Il concetto della gamma Nauta Air è enfatizzare una connessione senza soluzione di continuità tra spazi interni ed esterni. La grande scala di poppa riassume questo concetto, servendo da invito al mare quando si è a bordo e viceversa. Questo tratto distintivo, unito al pescaggio molto modesto di tutte le imbarcazioni di questa serie, è molto apprezzato da molti armatori, poiché lo yacht può ancorare in prossimità della costa e l’ampia scalinata poppiera offre un ambiente ideale per godersi momenti di relax con i piedi immersi in mare e lo sguardo rivolto alla bellezza della costa. Il Nauta Air 110 sarà un esempio di coerenza, poiché sia il design esterno che quello interno sono stati sviluppati da Mario Pedol e Massimo Gino di Nauta Yachts. La loro esperienza ha dato origine a un layout su misura, pensato per adattarsi allo stile di vita degli armatori, con ampie aree esterne sul Main e sull’Upper deck e le aree pranzo esclusivamente all’aperto, sulla terrazza poppiera dell’Upper deck e nell’amplissimo Sun deck. Con una lunghezza fuori tutto di 33,50 metri e una larghezza di 7,50 metri, equipaggiato con due motori Caterpillar C18 Acert da 533 kW ciascuno, lo yacht avrà un’autonomia di oltre 4.000 miglia nautiche a 10 nodi.