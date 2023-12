CIVITANOVA A caccia di un poker che consentirebbe a capitan De Cecco e compagni di trascorrere in santa pace il Natale e il mese di gennaio per quanto riguarda la Champions, concentrandosi così su Superlega e Coppa Italia. La capolista Cucine Lube, nel girone E di Coppa dei campioni, ospiterà stasera alle 20.30 i campioni della repubblica Ceca di Praga per la prima giornata del girone di ritorno ed in caso di vittoria netta potrà già pensare ai quarti di finale con ben due giornate di anticipo. La formula infatti prevede cinque gironi da quattro squadre.

Gli avversari

Si qualificano ai quarti di finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i quarti. Ne scaturisce che il 3-0 darebbe già ai cucinieri, forti di tre vittorie per 3-0, la certezza di qualificarsi con il primo posto matematico nella Pool E a due giornate dal termine della fase a gironi e indipendentemente dal risultato di Maaseik–Galati, che scenderanno in campo nello stesso orario del match dell’Eurosuole Forum. Gli avversari della Cucine Lube hanno mostrato in questa stagione una doppia faccia. Dopo un avvio un po' incerto, grazie a un filotto di vittorie consecutive, in campionato il VK Lvi Praha ha superato il Kladno prendendosi la vetta con due lunghezze di vantaggio. Si è complicata, invece, la corsa nella Pool E di Cev Champions League. Dopo la vittoria netta a Maaseik nel primo turno del girone, Janouch e compagni hanno incassato lo stop in tre set sul proprio campo contro la Lube e sono caduti al tie-break in Romania contro l’Arcada Galati. Il tecnico argentino Juan Manuel Barrial che vanta un esperienza in Italia da giocatore con Virtus Potenza a fine anni ’80 e inizio anni ’90, può contare su uno schieramento rodato e una diagonale vivace grazie al tocco del palleggiatore Jakub Janouch e all’intraprendenza dell’opposto Casey Adam Schouten.

Le scelte

In posto quattro il tecnico ha iniziato la stagione dando molto spasso a Daniel Cech e Oskar Madsen, mentre nelle ultime partite è aumentato l’impiego dello schiacciatore cubano Luis Estrada Mazorra, a Modena nel biennio 2019/20-2020/21. Al centro figurano Fynnian Mc Carthy e Pablo Damian Crer, il libero è Milan Moniko. Il maturando Alex Nikolov, che aldilà della giovane età gioca e si esprime già come un veterano, invita a non fare calcoli, ma a rimanere concentrati sullo sviluppo delle tematiche di gioco impartite dallo staff tecnico. Inoltre il ventunenne schiacciatore bulgaro della Cucine Lube ha un conto aperto con i cechi dal momento che a Praga è incappato nella classica giornata no.

La rivincita

Nikolov stasera sarà quindi animato dalla classica voglia di rivincita. «L’en plein di vittorie nella Pool E di Cev Champions League non ci farà abbassare la guardia – avverte Alex Nikolov - sono certo che scenderemo in campo con la giusta concentrazione perché sappiamo di avere a che fare con rivali impegnativi, che hanno un gioco veloce e possono creare problemi. Dobbiamo entrare con la testa giusta, se possibile ancor più sul pezzo rispetto alle precedenti sfide. Nel girone di andata a Praga per me è stata una partita un po’ strana, non mi sono espresso al meglio e sono stato sostituito presto. Voglio senz’altro riscattarmi al ritorno in casa con il team ceco, ma quello che conta davvero è che la Cucine Lube Civitanova vinca in vista della prossima fase». Arbitrano Juraj Mokry (Svk), Mathias Ewald (Ger).