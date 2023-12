Vuelle, Lube e Ascoli da applausi. Per le squadre marchigiane finalmente un weekend pieno di gioie

ANCONA - Ma guarda cosa continua a combinarti questo indecifrabile mese di dicembre. Le prime due domeniche e il disastro in due puntate delle maggiori realtà sportive marchigiane mentre il terzo fine settinana regala un panorama completamente diverso con risultati positivi e indicazioni stavolta confortanti. Avevamo stilato una lista lunga lunga di disastri, stavolta il taccuino è pieno di gioie e di vittorie.

Serie B, risorge l'Ascoli





Momento nero, avversario tosto: tante paure. E l'Ascoli quando qualcuno cominciava a temere il peggio ecco che la squadra di Castori sfodera una prestazione con i fiocchi. Buono l'approccio, forte il carattere, grande temperamento e il gol di Pedro Mendes che annienta il Catanzaro che dà forza ai bianconeri, dà ossigeno alla classifica perchè - prendete coraggio- guardate come poteva essere la situazione senza questa vittoria. E adesso superato questo primo duro ostacolo bisogna continuare.

In serie C copertina per la Fermana



Sembrava l'inizio della fine, a otto minuti dalla fine il destino della Fermana sembrava segnato: non che il più sia fatto ma il passare dallo 0-1 al 2-1 al Recchioni con la Juventus Under 23 vuol dire fiducia, vuol dire morale e vuol dire anche avere tanto coraggio. Mentre la Recanatese è stata costretta allo stop causa la tribuna dello stadio Barbetti danneggiata dal vento, un punto in casa per l'Ancona e per la Vis Pesaro: 1-1 per i dorici nel derby con il Pescara, 2-2 al Benelli con la squadra di Banchieri raggiunta all'ultimo assalto dei liguri.

Acuto Vigor, Samb seconda

La classifica in entrambi i casi si muove ma - diciamocelo - poteva andare meglio.



Lascia il primo posto in classifica la Samb ma occhio il pareggio (0-0) di Roma vale e guai allora far crescere l'ansia se il Campobasso si è preso il primo posto da solo. Pareggia anche l'Atletico Ascoli (in casa col Notaresco), idem il Fossombrone (a Sora) mentre vincono sia il Fano che la Vigor. Ossigeno per i granata e tre punti pesanti anche per la squadra di Clementi per una classifica che torna a farsi interessante. E mercoledì si torna in campo: signore e sigori, si gioca Samb-Vigor.

Vuelle e Lube, che colpi



Domenica d'oro per le marchigiane sia nel volley che nel basket con la Lube in una partita vietata ai deboli di cuore che vince a Piacenza lanciando un segnale importante in ottica campionato, idem la Megabox che vince senza particolari problemi contro il Casalmaggiore mentre nel basket la Vuelle chiamata a riscattare l'ultima brutta prova in casa con Trento sul parquet di Pistoia prima gioca e diverte (presa per mano da Andrea Cinciarini) poi getta tutto alle ortiche ma alla fine riesce a vincere. E in classifica gli effetti si sentono!