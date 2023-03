Lube Civitanova, adesso i playoff sono in salita: Verona scappa sul 2-0 e vede il passaggio del turno

VERONA La Withu Verona vince ancora, per la nona volta consecutiva, rimarcando lo strepitoso stato di forma mostrato nella fase finale di regular season e proseguito in questi playoff. Dove la Lube rischia seriamente di limitarsi a fare da comparsa, indietro 2-0 nella serie dei quarti contro Verona e spalle al muro già domenica in gara 3, in programma all'Eurosuole Forum. Il secondo round del PalaOlimpia ricalca il copione della primo incrocio della serie, incerto ed equilibrato. La frazione inaugurale è all'insegna del muro: preziosi i due consecutivi dei biancorossi che permettono il sorpasso dopo l'iniziale svantaggio (12-10), determinanti quelli di Verona nella fase centrale del set per evitare l'allungo ospite. L'aggancio dei veneti giunge sul contrattacco di Keita che vale il 19-19, poi sportellate per il consueto arrivo in volata come in gara 1: stavolta però è la Lube ad essere glaciale, annullando con Chynenyeze una palla set e poi con il quarto muro della partita ed il quarto punto di Zaytsev va sull'1-0.

LEGGI ANCHE: Lube, mission impossible 4: caccia al tricolore, primo ostacolo playoff Verona



Gli sforzi

Civitanova paga lo sforzo in un secondo segmento di gara a senso unico: sul 5-11 Blengini ha già chiamato i due time-out e sostituito con Bottolo un Nikolov murato cinque volte. Verona non sbaglia nulla appena due gli errori nel set e concede alla Lube una contenuta rimonta (17-20) prima di mettere a referto l'1-1 che arriva sull' errore dai nove metri dei biancorossi. I veneti provano a mantenere un'andatura sostenuta anche nel terzo (3-0), i biancorossi temporeggiano e col servizio aggiustano il parziale: ace di Zaytsev per il primo vantaggio della frazione (12-11) e turno di battuta di Nikolov per l'accelerata decisiva (16-13). I padroni di casa si aggrappano a Sapozhkov (8 punti col 67% in attacco nel set) ma sul primo punto dai nove metri del bulgaro (cresciuto dopo l'iniziale sofferenza) e sul contrattacco di Yant la squadra di Blengini archivia il parziale. Avanti 2-1, la Lube si convince di poter chiudere subito i conti e scappa sul 5-0 spinta da Zaytsev (7 punti col 60% in schiacciata), gli scaligeri pazientemente risalgono impattando a quota 19 grazie alla puntualità di Mosca a segno tre volte a muro. Come nel primo set serve il fotofinish, che premia i padroni di casa e spalanca le porte al tie-break. Dove la Lube comincia soffrendo (1-4) ma recupera e regge fino all'11-11: poi le "doppiette" di Mozic e Sapozhkov lanciano Verona, che vince ed obbliga Civitanova a non poter più sbagliare.