Lube, tre schiaffi a domicilio: gara uno dei playoff la vince Verona 3-0

CIVITANOVA - Clamorosa sconfitta della Lube, in casa, nella prima gara dei quarti di finale playoff. All'Eurosuole passa 3-0 la Withu Verona. Combattutissimi tutti e tre i set: 24-26 il primo, addirittura 31-29 il secondo e 26-24 il terzo. Una brutta partenza, quindi, per la squadra di Blengini, forte del quarto posto (seppure ottenuto un posto sopra gli scaligeri) in classifica. Per la formazione di Stoytchev era un bel banco di prova: è stato superato con l'ottava vittoria consecutiva.

Il ritorno a Verona il 22 marzo

Per la Lube un brusco risveglio: ora testa a Verona dove il 22 marzo, alle 20.30, si giocherà gara 2. Chi perde, insieme alle tre perdenti dei quarti, va a giocarsi lo slot Champions Leaugue nei playoff quinto posto con la vincente del triangolare fra Padova, Taranto e Cisterna.