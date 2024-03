Lazio, comunicato ufficiale su Sarri: «Totale fiducia nel tecnico. Altre voci senza fondamento»

Il ko col Bayern Monaco rischia di aver chiuso anticipatamente la stagione della Lazio. Almeno questa è la sensazione pessimistica degli ultimi giorni intorno alla squadra biancoceleste, mentre Sarri già da ieri ha cercato di suonare la carica chiedendo uno sforzo per il finale di stagione in cui tutto è ancora aperto. Il tecnico la momento è tra i più criticati, al punto che c'è qualche dubbio sulla sua permanenza nella Capitale a fine anno.

Il comunicato ufficiale della Lazio su Sarri

Da giorni stanno circolando già alcuni nomi, Palladino su tutti, l'ultimo invece è Gilardino. Da tempo è stato accostato Tudor, mentre Scaloni e Conceicao sono destinati a rimanere solo ipotesi romantiche. A prescindere da tutto però la Lazio ha voluto specificare che la posizione del suo tecnico per ora è ben salda: «In seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione - si legge in un comunicato sul sito ufficiale del club - in merito a presunte valutazioni in atto sulla guida tecnica, la S.S. Lazio conferma, qualora ce ne fosse bisogno, la totale fiducia nell’allenatore Maurizio Sarri, precisando che lo stesso tecnico ha un contratto in scadenza nel 2025.

Pertanto tutte le voci che accosterebbero altri allenatori alla S.S. Lazio sono destituite di qualsiasi fondamento».