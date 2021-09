Diretta Torino-Lazio 0-0. Lazzari al posto di Marusic, doppio cambio anche per i granata

SEGUI LA DIRETTA DI TORINO-LAZIO

SECONDO TEMPO

59' Giallo anche per Sergej Milinkovic-Savic

47' Pedro non arriva sulla palla del vantaggio dopo un'ottima sgroppata di Felipe Anderson sulla fascia

46' Si torna in campo: doppio cambio per Sarri, dentro Milinkovic e Pedro per Luis Alberto e Raul Moro

APPROFONDIMENTI SERIE A Diretta Sampdoria-Napoli 0-4 live: Candreva prova a sbloccare i... CALCIO E TV Dazn, l'app non funziona per 35' durante le partite.... SERIE A Torino-Lazio, le foto del match CALCIO Ciro e il Toro, il passato è senza amore SPORT Lazio, Lotito: «Sarri è il direttore d'orchestra:...

PRIMO TEMPO

Occasioni da una parte e dell'altra ma ancora nessun gol allo stadio Olimpico di Torino tra la squadra di Ivan Juric e quella di Maurizio Sarri, oggi accomodato in tribuna per la squalifica di due giornate (che finirà proprio oggi). Servirà una giocata per sbloccare il match tra Torino e Lazio nonostante la grande intensità.

46' Giallo anche per Marusic per un'entrata su Mandragora

38' Sanabria non chiude bene la diagonale e non trova il gol del vantaggio per i granata

37' Anche Brekalo finisce nel taccuino dell'arbitro: giallo per il giocatore del Torino

30' Giallo anche per Aina

17' Fallo di Mandragora su Akpa Akpro, giallo per il capitano dei granata

13' Bella sgroppata sulla fascia destra di Felipe Anderson che supera tre avversari, ma poi sbaglia il passaggio decisivo al centro dell'area

10' Immobile vicino al gol del vantaggio. L'attaccante della Lazio sfrutta una disattenzione del portiere del Torino e prova un tiro dai 50 metri che non va, però, a segno

1' Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Fogli, l'arbitro Rosario Abisso fischia il calcio d'inizio tra Torino e Lazio

La sfida tra i fratelli Milinkovic-Savic, tra Urbano Cairo e Claudio Lotito, la partita delle polemiche (l'anno scorso): tutto è pronto allo stadio Olimpico di Torino per la partita tra gli uomini di Ivan Juric e la Lazio di Maurizio Sarri, che proprio oggi sconterà l'ultimo turno di squalifica. E poi sì, ci sarà il derby. E per arrivarci al meglio, nel tardo pomeriggio piemontese tre punti sarebbero oro colato. Ma non sarà così semplice, anzi: i granata arrivano da due vittorie consecutive, al contrario dei biancocelesti. Ecco le formazioni ufficiali.

⚪️ 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃𝘿𝘼𝙔 🔵

🔥 Primo turno infrasettimanale di @SerieA: appuntamento questa sera a Torino!



Per vedere la partita su Sky ➡️ https://t.co/Ho428PpHRY



Per seguire la gara su DAZN ➡️ https://t.co/Qp7LRpRG1D pic.twitter.com/fbNQCBZRWt — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 23, 2021

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Aina, Mandragora, Pobega; Brekalo, Linetty; Sanabria. All. Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Raul Moro. All. Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La diretta della gara delle 18:30 di giovedì 23 settembre tra Torino-Lazio sarà trasmessa sia su Dazn, sia su Sky Sport Uno al canale 201. La partita sarà quindi disponibili anche su smart tv, su app e su Sky Go.

Ultimo aggiornamento: 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA