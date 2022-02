La Ristopro Fabriano esonera Pansa dopo il -29 di Veroli e l'ultimo posto solitario in classifica

FABRIANO Salta la panchina di coach Lorenzo Pansa dopo il -29 subito nello scontro diretto di Veroli contro la Stella Azzura Roma. La Ristopro Fabriano, dopo la sconfitta per 81-52 subita mercoledì nel recupero della prima di ritorno del Girone Rosso di A2, ha deciso di esonerare il coach di Casale Monferrato. Fatale l’ultimo posto solitario in classifica con soli 6 punti in 18 partite, frutto di tre vittorie e 15 sconfitte, a cui si aggiunge lo scontro diretto sfavorevole con gli stessi capitolini, originato da una prestazione negativa di tutta la squadra. Il club fabrianese ha deciso di dare un scossa all’ambiente, provando a invertire una stagione iniziata male e complicata da diversi infortuni. Si conclude così il rapporto con il coach casalese, al quale resterà comunque legata la fantastica promozione in A2 ottenuta il 23 giugno dell’anno scorso dopo la vittoria di gara 5 dei playoff di serie B Old Wild West contro Cividale, battuta per 69-52.

