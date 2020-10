Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalità agli azzurri: «Non c'era causa forza maggiore»

Partita persa 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione: è pesantissima la stangata per il Napoli per la mancata presenza all'Allianz Stadium in occasione della sfida con la Juventus. E' la decisione del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, contro la squadra di De Laurentiis che non si era presentata a Torino per la partita con la Juve dopo i casi di Covid.

Per il giudice non c'è, alla luce delle norme sportive, «la fattispecie forza maggiore», ed «è preclusa la valutazione» sulle decisioni dell'autorità sanitaria.

Ultimo aggiornamento: 18:03

