Genoa-Sampdoria, più derby della paura che derby della Lanterna

GENOVA - Va in scena di sabato sera alle ore 20.45 il sempre atteso derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. E' un momento a dir poco difficile per le due compagini rappresentanti il capoluogo ligure: i rossoblù, 11 punti in classifica e piena zona retrocessione, hanno sciupato a Lecce un doppio vantaggio finendo per pareggiare la partita, mentre i blucerchiati, un solo punto in più rispetto ai cugini, hanno inopinatamente perso il match casalingo giocato contro il Parma col risultato di 0-1.GENOA - SAMPDORIA 0-0