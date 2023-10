FERMO Non ditelo a mister Andrea Bruniera che, giustamente, pretende massima serietà da chi scenderà in campo. Ma stasera, in quel di Pescara, per la Fermana è più un impiccio che altro. All’Adriatico il primo turno di Coppa Italia Serie C non sarà nemmeno ripreso in diretta dalle telecamere di Sky o Now Tv. E dunque i fedelissimi supporters gialloblù curiosi di scoprire la qualità delle seconde linee dovranno per forza mettersi in macchina e raggiungere l’Abruzzo entrando allo stadio. La prevendita per il settore ospiti Curva Sud, però, si è chiusa già alle ore 19 di ieri. Ritardatari penalizzati.

Calcio antico

Profumo del calcio d’una volta, dove dovevi esserci fisicamente per goderti lo spettacolo. Niente pay-tv, stavolta. Insomma, si tratterà di un allenamento o poco più a luci basse, contro una squadra blasonata come il Pescara di Zdenek Zeman. Lo scorso anno, alla cena di Natale della Fermana di Protti, il boemo fu l’ospite della serata – durante il gala presentò il suo libro autobiografico “La bellezza non ha prezzo” – , stavolta è un avversario di spessore. I confronti che conteranno di più, comunque, sono fissati per il 23 dicembre sempre all’Adriatico – ultima gara dell’anno – e soprattutto il 28 aprile al Recchioni – ultima della regular season -. In primavera il pallone potrebbe scottare per entrambe, impegnate alla ricerca di obiettivi diversi. Biancazzurri per la B, gialloblù per la salvezza. Questa sera – fischio d’inizio ore 20.45 – spazio a chi ha giocato meno da una parte e dall’altra. La Fermana punterà sulla voglia di mettersi in evidenza del portiere scuola Lazio Furlanetto, dello stopper ex Imolese Fort, dell’eclettico figlio d’arte Manuel Vessella, dell’attaccante ex Serie D Tilli. Questi saranno tutti in campo nella nuovo 4-3-3 di Bruniera, già visto a Pesaro nel 2-2 con la Vis. Non convocati Giandonato, Semprini e Padella, quest’ultimo a riposo dopo la botta alla tempia e l’immane spavento del Benelli, quand’era svenuto dopo contrasto con Sylla.

Le ipotesi

L’ex Benevento, Ascoli e Vicenza lavora per esserci lunedì, quando al Recchioni arriverà il Perugia. In panchina De Pascalis e Diouane, con contratto dall’anno scorso, nonostante nessuno lo abbia (ri)presentato: buone notizie, i difensori stanno meglio dopo i rispettivi guai alle ginocchia. In difesa, accanto a Fort dovrebbe agire Santi, già titolare in campionato con Carrarese e Cesena, sfide proibite con 7 gol totali presi. Sulla sinistra, uno tra Eleuteri e Pistolesi, dato che entrambi sono freschi non avendo giocato a Pesaro. A centrocampo, invece, il punto fermo è Christian Scorza. L’ex under, meraviglioso nella gestione Protti, ora diventato over per Bruniera, ha avuto un avvio complicato a causa di un infortunio muscolare ed ora l’occasione è buona per rimettere minuti nelle gambe. Ai suoi fianchi sicuro Vessella e forse Palmucci, tra l’altro due nati nel settore giovanile del Delfino. Dando per scontato il riposo per Misuraca, l’unico che al massimo potrebbe essere chiamato in causa è il Duemila italo-venezuelano Fontana.

L’attacco

In attacco è l’occasione di Riccardo Tilli, attaccante ex Monterotondo (Serie D) e figlio dell’ex velocista olimpionico Stefano Tilli. Tutti ne parlano bene. Negli altri due posti, potrebbero esserci comunque l’esperto Montini, che al Benelli ha giocato solo 4’, e magari il 2002 Grassi. Più facile che Daniele Paponi, reduce dalla riabilitazione al ginocchio, possa fare uno spezzone nel finale.

LE PROBABILI FORMAZIONI