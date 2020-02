La favola di Rossi, dalla Vigor alla Juve: «Non vedo l'ora di giocare insieme a Dybala»

SENIGALLIA - Dalla Vigor Senigallia alla Juventus crescendo due anni anche al Pescara. È la favola di Riccardo Rossi, talento corinaldese classe 2004, che da domenica prossima debutterà con la maglia bianconera dell’Under 16, allenata da Andrea Bonatti. L’ufficialità del passaggio del centrocampista alla Juventus è arrivata nei giorni scorsi: è stato ceduto a titolo temporaneo dal Pescara, dove ha giocato nei Giovanissimi Nazionali nelle ultime due stagioni e ha anche collezionato convocazioni in Nazionale Under 15 e 16.

«La chiamata è arrivata al mio procuratore, poi ha chiamato i miei genitori e ha fatto il nome di Fabio Paratici, direttore della Juventus. Sembrava incredibile, eppure era tutto vero», dice Riccardo, che da martedì è già a Torino. «Ho visitato Vinovo e poi ho avuto le visite al JMedical. I primi allenamenti sono stati subito serrati e domenica ci sarà la prima partita contro la Lazio. Non vedo l’ora di giocare anche con Dybala: mi rivedo in lui, anche se il mio idolo resta Messi e in passato stravedevo per Ronaldinho. Sono entrambi mancini come me. Spero accada presto, sarà incredibile vedere da vicino lui e tutti quei campioni e apprendere qualcosa da loro».





