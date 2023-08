Marchisio in ospedale a Milano, spavento e sollievo: «Non date mai nulla per scontato»

Claudio Marchisio in ospedale ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. Con una storia su Instagram ha messo in allarme sportivi e follower. Su un letto, al San Raffaele di Milano, con la scritta «First day completed» (primo giorno completato). E poi, oggi, la scritta «Don’t worry be happy», con la nota canzone in sottofondo.

Ma cosa è successo all'ex giocatore della Juve? Scopriamolo insieme.

L'importanza della prevenzione

«Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno - ha scritto Claudio Marchisio in un post su Ig -. Ad Aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli. Tutto a posto, si torna a casa ❤️ Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute».