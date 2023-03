Claudio Marchisio in visita al Poltrone Frau Museum di Tolentino: «Una giornata bellissima»

TOLENTINO- Una visita gradita quella dell'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio, oggi opinionista televisiva, al Poltrone Frau Museum di Tolentino. Sul proprio profilo Instagram "Il principino" ha condiviso foto e commenti dell'intera giornata.

LEGGI ANCHE: Caso Juve, la Fifa blocca Paratici: «Inibizione totale». Verso l'addio dal Tottenham?

Il post

"Oggi ho avuto il piacere di visitare il museo e la sede di @poltronafrauofficial a Tolentino, nelle Marche. Un viaggio nel cuore dell'Italia che mi ha permesso di conoscere più da vicino una delle realtà che nel proprio settore ha segnato la storia del nostro paese, e che ogni giorno porta questa eccellenza in giro per tutto il mondo. Accompagnato da @nicolacoropulis ho conosciuto tantissimi artigiani, custodi di questa arte, persone innamorate del proprio lavoro. Vi ringrazio davvero per questa bellissima giornata".