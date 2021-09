Diretta Juventus-Milan 1-0 live: dopo 45' decide Morata

SEGUI LA DIRETTA DI JUVENTUS-MILAN

1° TEMPO

45' - Duplice fischio di Danile Doveri, che manda le squadre negli spogliatoi per la pausa breve sul punteggio di 1 a 0 per la Juventus.

24' - Doppio tiro di Tonali da 25 metri: il primo, direttamente dal calcio di punizione, si spegne su un difensore juventino in area, che ribatte; il secondo invece è troppo centrale e finisce nella mani di Szczesny.

4' - Juventus in vantaggio con gol di Morata, che trova spiazzata la difesa del Milan e colpisce in contropiede su lancio di Dybala.

1' - Fischio d'inizio di Doveri.

È stata una settimana europea dal sapore diverso quella di Juventus e Milan, ma per entrambi si è trattato di Europa che conta, e se per i bianconeri, che hanno vinto 3 a 0 in Svezia è stata quasi regolare amministrazione, non è stato lo stesso per i rossoneri, che pur perdendo a Liverpool 3 a 2 hanno potuto riassaggiare quell'atmosfera di pallone che conta, che è poi quella che ti abitua ad iniziare a vincere i trofei. Quindi poco male che non siano arrivati punti, o perlomeno non del tutto male.

Lo sa Stefano Pioli, un po' deluso dal risultato finale perché arrivato dopo esser stati addirittura davanti ad Anfield, ma comunque soddisfatto di una squadra che sta finamente trovando una continuità mentale dentro il campo che prima non aveva, e lo sa anche Allegri, che pur scaricando le pressioni dell'incontro sul club meneghino in conferenza stampa, capisce che in campionato è arrivato spalle al muro, e Milan o non Milan è quasi costretto a vincere. Altrimenti sono guai. Allo Juventus Stadium, alle 20.45, dirigerà l'incontro Daniele Doveri della sezione Roma 1. Ecco le formazioni ufficiali.

Juventus-Milan, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-4-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Massimiliano Allegri

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic. All. Stefano Pioli

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Milan è un'esclusiva Dazn, quindi sarà visibile sul sito ufficiale del colosso britannico da desktop, mentre da device mobili come smartphone e tablet sarà visibile attraverso l'installazione e l'utilizzo dell'app ufficiale. In alternativa, per guardarla da casa, è possibile installare l'applicativo di Dazn su smart tv.

