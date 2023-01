Dalla Meloni, al Chelsea fino a Fedez: «Gianluca un grande uomo in campo e nella vita»

«Ciao Gianluca»: la Juventus ha salutato così Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Sui social, il club bianconero ha voluto omaggiare l'ex bianconero postando una foto dell'ex calciatore che alza al cielo la Champions League, dopo la vittoria nella finalissima del maggio 1996 contro l'Ajax. In ricordo di Vialli, si osserverà un minuto di silenzio in tutte le partite che si disputeranno in questo weekend di lutto e dolore per la sua scomparsa prematura.

«Prima di cominciare è doveroso ricordare Castano e Vialli: due giocatori e uomini che hanno dato al calcio, alla Juve e sono entrati nella storia del club e nella storia della Nazionale». Così il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, comincia la conferenza stampa con un minuto di silenzio. «Per i giocatori più giovani Vialli è un esempio da seguire - aggiunge l'allenatore - e mancherà a tutti noi».

Morto Gianluca Vialli, nuovo lutto nel calcio dopo Mihajlovic e Pelè. Da gemello del gol con Mancini a campione d'Europa in lotta con un tumore

I ricordi si affollano sui siti, sui social, nelle agenzie di stampa: cordoglio e dolore dall'Italia e dal mondo.

La premier Meloni: «Non dimenticheremo i tuoi gol»

«Non dimenticheremo i tuoi i gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l'emozione che hai regalato all'intera nazione in quell'abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell'Europeo. Ma non dimenticheremo soprattutto l'uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

L'ex ct Arrigo Sacchi: «Un momento terribile»

«È un momento terribile, Gianluca era una grande persona, un grande giocatore, era simpatico, intelligente. Ha lottato fino alla fine, come era nel suo stile». Questo il ricordo dell'ex ct azzurro Arrigo Sacchi all'Adnkronos di Gianluca Vialli, scomparso a 58 anni. «Abbiamo perso un grande personaggio. Un grande abbraccio alla famiglia, c'è grande dolore», ha aggiunto molto addolorato Sacchi.

Lorenzo Casini (Lega serie A): «Ci ha lasciato una lezione di vita»

«Con profondo dolore e commozione, la Lega Serie A si stringe alla famiglia di Gianluca Vialli, indiscusso protagonista del calcio italiano e mondiale». Così il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ricorda Gianluca Vialli. «Gianluca ha lottato strenuamente, lasciandoci un'indimenticabile lezione di vita, e lo ricorderemo per sempre come uomo che ha affrontato a testa alta una tremenda malattia. Lui, come Sinisa, ha percorso con coraggio un sentiero difficile, fornendo un esempio che è stato di grande aiuto per tutti. Sono stati campioni in campo e fuori».

Il Chelsea in un tweet: «Mancherà a moltissimi»

«Mancherai a moltissimi. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli». Anche il Chelsea, con un tweet, ha voluto ricordare l'ex attaccante e manager dei Blues. Arrivato a Londra nell'estate 1996, dopo la vittoria della Champions League con la Juventus, Vialli ha disputato 87 partite con la maglia del Chelsea (segnando 40 gol e vincendo la Coppa d'Inghilterra), tra il 1996 e il 1999, prima di diventarne anche manager nel biennio 1998-2000, trionfando in Coppa di Lega e nella SuperCoppa Uefa.

Il video di Fedez: «Mi ha supportato nella mia malattia»

«Faccio questo video perché pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria, che mi ha dato un aiuto incredibile. Abbiamo subito lo stesso tipo di intervento per due patologie diverse, ma a me non era mai capitato di piangere al telefono con una persona che non conoscevo. Mi ha dato una mano, non dovuta ma incredibile». Così Fedez, nelle sue stories di Instagram, ricorda Gianluca Vialli. «Mi spiace -aggiunge Fedez, che spesso ha parlato del supporto ricevuto dall'ex calciatore durante la sua malattia- perché avremmo dovuto vederci e avremmo dovuto farci la foto con la nostra cicatrice». Poi un pensiero alla famiglia di Vialli: «Condoglianze alla famiglia, un saluto grande a Gianluca, sono costernato di non essere riuscito a te conoscerti più a fondo. Pur avendo avuto una conoscenza solo epistolare e telefonica, mi hai dato tanto, ed è giusto che le persone lo sappiano».

Il Milan: «Un grande uomo in campo e fuori»

«Gianluca Vialli è stato un grande uomo di sport, in campo e fuori. Nel giorno della sua scomparsa, ci stringiamo a tutti i suoi cari»: è il messaggio di cordoglio del Milan pubblicato sul proprio profilo Twitter per la morte di Gianluca Vialli.