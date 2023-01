Vialli, l'abbraccio più grande. Quando disse: «La vita è 10% cosa ti accade e 90% come reagisci». Le foto e le frasi più belle

La notizia che non avremmo mai voluto scrivere. Oggi 6 gennaio 2023 è morto Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964: aveva 58 anni e lottava con un tumore al pancreas da 5 anni. Dopo Sinisa Mihajlovic e Pelé, un altro grande del calcio se ne va, stroncato da un male incurabile che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Gianluca Vialli in campo e fuori, è stato un leader carismatico, ha costruito la sua carriera in poche squadre per gli standard attuali: gli esordi con la Cremonese, poi la Sampdoria, quindi la Juventus e infine in Chelsea. Come allenatore solo Chelsea e Watford. Abbiamo raccolto le sue frasi più celebri e alcune foto evocative della sua carriera.