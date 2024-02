FANO «Lunedì il presidente Guida ha effettuato i bonifici relativi ad una mensilità, come promesso non appena gli è stato possibile operare sul conto corrente della società». E’ stato il dg dell’Alma, l’avvocato ascolano Pierluigi Petritola, a dare conferma della notizia circolata da ieri mattina a Fano. Giusto il giorno precedente erano stati richiesti i rispettivi Iban a staff tecnico, giocatori e collaboratori vari, che in queste ore dovrebbero vedere accreditati sui propri conti corrente i primi pagamenti a firma del nuovo presidente Salvatore Guida. D’altronde il monte stipendi dei granata è uno dei più bassi dell’intera categoria, di conseguenza, pur rappresentando un segnale positivo, non si può ancora parlare di svolta che fuga tutti i dubbi legati alla discussa operazione del passaggio di quote tra l’ex patron Mario Alessandro Russo e lo stesso Guida. Resistono infatti perplessità in ordine alla somma che l’imprenditore napoletano avrebbe corrisposto a Russo per acquisire il club ed a quella del debito a bilancio, che il diretto interessato nella conferenza stampa di venerdì scorso aveva quantificato in 300 mila euro ciascuna. In pochi credono che Russo gli abbia scucito una simile cifra, e si vocifera che la massa debitoria sia ben più consistente di quella dichiarata.

Gli ultras fuori dal coro

«Adesso che si sono sbloccati i pagamenti dobbiamo essere più fiduciosi e cercare di tornare a concentrarci sull’obiettivo salvezza – commentano però gli Ultras Fano, che con Panthers e Club Forza Alma completano il panorama dei gruppi organizzati del tifo fanese -. Chiaramente ci aspettiamo che Guida continui a rispettare gli impegni presi, però senza perdere di vista il resto. Bisogna che facciamo quadrato e remiamo tutti verso la stessa direzione, continuando a sostenere la squadra». I tifosi si stanno peraltro organizzando per la trasferta in programma domenica a Piedimonte Matese, per star vicini ai granata in un delicato scontro salvezza la cui regolare disputa resta comunque subordinata alla prosecuzione o meno dell’avventura della Rappresentativa di D alla Viareggio Cup.

Possibile un altro rinvio

Dipenderà dall’esito dei quarti, in agenda domani. Questo perché l’Alma avrà la facoltà di richiedere un ulteriore rinvio in caso di approdo in semifinale della selezione dilettanti, in virtù della presenza tra gli azzurrini del suo centrale difensivo Alessandro Mancini. E la qualificazione è alla portata dei ragazzi del CT Giuliano Giannichedda, che hanno superato gli ottavi piegando 1-0 i brasiliani dell’Ibrachina. Se così fosse il confronto del 25 febbraio col Matese verrebbe posticipato e si tornerebbe in campo mercoledì 28, per il recupero di Fano col Notaresco. In quella circostanza il capitano Gianluca Urbinati sconterebbe pertanto il turno di squalifica a suo carico, anziché nel cruciale duello in Campania. Nel frattempo il dg Petritola sta scandagliando il mercato per cercare di rinforzare il reparto avanzato, ma oggi, considerando che si possono tesserare solamente i calciatori svincolatisi entro il 30 giugno 2023, reperire un profilo valido è un’autentica impresa. Si va inoltre verso la rescissione con Filippo Scardina, contrattualizzato a gennaio per colmare il vuoto generato dalla cessione del bomber James Tenkorang nonostante si fosse a conoscenza dei suoi problemi fisici e familiari.