È ufficiale, mister Cornacchini nuovo allenatore del Fano. Nelle prossime ore sarà definito lo staff

FANO - Giovanni Cornacchini è il nuovo allenatore del Fano. Ancora novità in casa granata dopo settimane piuttosto confuse e una classifica che un passo alla volta si è fatta sempre più preoccupante.

La squadra aveva iniziato la stagione con mister Scorsini: poi tre settimane fa, la risoluzione consensuale dell'incarico e la sostituzione in panchina con il vice Rondina affiancato dal responsabile di area tecnica Di Cuonzo. E dopo la sconfitta di ieri sul campo del Roma City, la svolta con l'ingaggio dell'ex Cornacchini, fanese di 58 anni, ex bomber di alto livello (la vetta più alta negli anni 90 con il Milan di Capello).

“Jo Condor” non ha certo bisogno di presentazioni nella sua Fano, dove ha giocato all’alba ed al tramonto (2000-2001) della sua gratificante carriera da attaccante ed allenato in C2 agli inizi della sua seconda vita calcistica raggiungendo un’insperata semifinale playoff (2009-2010).

Per Cornacchini, che viene da due negative avventure con Forlì e Vastese in D, rappresenta una stimolante opportunità di rilancio oltre che un affascinante ritorno alle origini. Mister Cornacchini, durante la sua carriera da allenatore, ha anche seguito l'Ancona (2013-2016), la Fermana (2010-2011 e 2020-2021) e la Civitanovese (2011-2013). Lo staff verrà definito in giornata.