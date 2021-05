Il Fano pareggia a Imola nel ritorno dei playout e retrocede in Serie D

IMOLA - Avrebbe dovuto vincere a Imola l'Alma Juventus Fano per restare in Serie C, e invece nell'incontro di ritorno dei playout salvezza è venuto fuori solo un altro pareggio, per 1-1, che sommato allo 0-0 della partita di andata fa restare nel calcio professionistico la squadra emiliana, forte del vantaggio dovuto a chi, in regular season, aveva ottenuto più punti.

La partita è stata molto tirata ed equilibrata, l'equilibrio iniziale si è spezzato solo a 8' dalla fine con il gol dell'imolese Masala, a quel punto al Fano sarebbe servito un miracolo, che si è verificato solo parzialmente, prima con l'espulsione del rossoblù Torrasi, a 5' dalla fine e poi con il gol del fanese Montero, a 2' dalla fine, ma il tempo residuo non ha coronato con il successo i tentativi dei granata di mister Tacchinardi, che ora possono sperare in un ripescaggio, cosa per la verità già avvenuta per l'Alma nelle ultime stagioni.

