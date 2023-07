GP Ungheria, la diretta: Verstappen supera subito Hamilton e comanda davanti a Piastri e Norris

3° giro - Verstappen Piastri Norris Hamilton Leclerc Sainz Alonso Perez Hulkenberg Stroll Tsunoda Bottas Russell Magnussen Albon Zhou Sargeant Ricciardo. Ai box anche Ocon

Gran partenza di Sainz che da 11esimo con le soft sale sesto dietro a Leclerc

Ai box Gasly con la posteriore destra dechappata dopo un urto con il compagno di squadra Ocon e Ricciardo

Dalla quinta piazzola è scattato malissimo Zhou, scivolato 16esimo

Hamilton parte meglio, ma Verstappen all'interno imbocca per primo la curva.

Hamilton all'esterno è stato fregato da Piastri e Norris

Pronti alla partenza

Giro di ricognizione, non ci saranno problemi di pioggia, temperatura di 29 gradi

Situazione gomme al via: Russell e Hulkenberg con le dure, Sainz Stroll Gasly Tsunoda con le soft, tutti gli altri con le medie

Christian Horner, team principal Red Bull, ha detto senza mezzi termini: «Di quei due non mi fido, tra di loro c'è una storia che ben conosciamo, sarò tranquillo quando avranno passato le prime due curve». Ed Hamilton non si è fatto pregare nell'aggiungere: «La Red Bull è la favorita anche se la pole l'ho fatta io, ma di certo non faciliterò il sorpasso a Verstappen». Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assitere a un grande spettacolo nel GP di Ungheria. Hamilton ha conquistato una clamorosa pole con la Mercedes battendo di 3 millesimi, un nulla, proprio Verstappen.

Hamilton risorge al GP d'Ungheria: torna in pole dopo un anno e mezzo piegando per 3 millesimi Verstappen

Gp Ungheria, la sfida Hamilton-Verstappen

I due grandi nemici del 2021, quando tra polemiche, incidenti, offese, si giocarono il mondiale fino all'ultimo giro dell'ultima gara, titolo poi andato a Verstappen, si ritrovano fianco a fianco come ai vecchi tempi. La Red Bull però, sul passo gara dovrebbe essere ancora nettamente superiore alla concorrenza, ma la pole di Hamilton con una Mercedes che nelle ultime settimane è stata sottoposto a continue migliorie, potrebbe rivelarsi competitiva quanto la RB19. Ma non finisce qui.

Attenzione a chi sarà in seconda fila, ovvero le due McLaren-Mercedes, già velocissime a Silverstone. Lando Norris, terzo in griglia di partenza, ci proverà di sicuro a dar fastidio a uno dei due in prima fila, e pure il rookie Oscar Piastri, brillante quarto, sarà da tenere d'occhio. La Ferrari parte sesta con Charles Leclerc, con una strategia accorta si potrà puntare al podio. Ma tutti gli occhi saranno rivolti a Hamilton e Verstappen, almeno nel primo giro...