Cocciaretto ko a Madrid: la marchigiana esce al secondo turno dopo tre set contro la Badosa

MADRID Lotta come una leonessa ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca. La giovane tennista nata ad Ancona Elisabetta Cocciaretto è stata veramente vicinissima a compiere ’imresa nel secondo turno del Master 1000 di Madrid. Ha tenuto in campo per oltre 2 ore e mezza, in un match che alla fine è diventato anche spettacolare visto l’estremo equilibrio in campo, la spagnola Paula Badosa, adesso risalita al 35 del mondo ma l’anno scorso seconda nel ranking mondiale.

Una partita intensa

Una partita intensa in cui la ventiduenne fermana ha parecchio da recriminare che si è decisa solo nel concitatissimo finale. Dopo avere perso il primo set per 6 a 3, pur essendo stata avanti 2 a 0, Elisabetta si è trovata sotto 1-3 e break nel secondo ma non si è data per vinta ed è riuscita a conquistare 4 game di fila issandosi sul 5 a 3 e poi chiudere 6-4, sfoderando il meglio del suo repertorio. Tutto rinviato al terzo set, con la spagnola che mostrava alcuni problemi fisici ma che a sua volta non ha mollato di un centimetro tirando fuori colpi spettacolari dal suo cilindro. La tennista marchigiana tiene il match in equilibrio, salvando un paio di pericolose palle break, fino al 3 pari. A questo punto la svolta: la Badosa, con un doppio fallo, a concede due palle-break consecutive: sulla prima l’azzurra sotterra in rete la risposta di diritto, sulla seconda è la spagnola, pur leggermente claudicante, a trovare un incredibile diritto lungolinea. Paula ne annulla anche una terza e una quarta e riesce a rimanere avanti (4-3). Nel decimo game, però, Cocciaretto sente la pressione di servire per restare nel match: sbaglia un diritto tutt’altro che impossibile e poi con un doppio fallo concede tre match-point consecutivi. Che la spagnola sfrutta alla prima occasione costringe l’italiana a sbagliare di diritto. Peccato per Elisabetta, che esce dal campo visibilmente arrabbiata. Si può consolare con il suo beat ranking, raggiunto dopo avere superato il primo turno. Adesso occupa la posizione numero 45. In attesa di salire ancora, magari conquistando punti nei prossimi Internazionali di Roma.