Lube choc in casa, tutto Vero: Monza s'impone con tre schiaffi (0-3)

CIVITANOVA Tre schiaffi e tanti saluti: Monza s'impone contro la Lube firmando una sconfitta pesantissima per i padroni di casa. Tutto Vero (Mint Monza).

Il prepartita

Finalmente si torna al palas. Ore 18 la sfida contro Monza per iniziare l'avventura nel migliore dei modi. Inizia dunque il torneo di Superlega, il campionato di pallavolo più… bello, interessante ed incerto al mondo. Sulla carta, verrebbe da dire che riparte la caccia al tricolore da parte di Perugia, favorita nel lotto che comprende anche i campioni d’Italia di Trento, Piacenza, Modena e gli stessi vice campioni d’Italia della Cucine Lube.

Outsider

Attenzione alle outsider: Verona, Milano e Monza. E per fortuna che ad andare a caccia del tricolore sono solo dodici pretendenti altrimenti il lotto delle favorite si sarebbe allargato. La rinnovata Cucine Lube, al suo ventinovesimo campionato di serie A consecutivo e con la stessa proprietà, che verrà ufficialmente presentata domani sera intorno alle 22 a Fermo in occasione della Convention di Lube Kitchens, si presenta ai nastri di partenza in versione rinnovata ma con i “soliti” obbiettivi: vincere in Italia ed in Europa.

LUBE CIVITANOVA – MINT VERO MONZA 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)

Primo set al Monza (25-23) che con un ace chiude la prima frazione giocata ad altissimi ritmi.

Monza subito avanti con un margine costante di 3 punti, poi il ritorno di fiamma della Lube (20-20) con il finale di set giocato punto a punto.

Anche il secondo set finisce nella mani di Monza (21-25). Male Civitanova, soprattutto in ricezione. Dopo 8-5 iniziale, una volta trovato il pareggio, Monza ha effettuato il sorpasso mantendendo costante la distanza dalla Lube arrivando con 5 set point (19-24) alla chiusura della seconda frazione. Lube-Mint Vero 0-2.

Clamoroso: Monza fa suo anche il terzo set e chiude la partita in casa della Lube firmando il definitivo 25-22, con finale allungato dai videocheck. Partenza illusoria della Lube fino al 14-14, poi, come in un film già visto, Monza prendere le redini della partita e allunga. La Lube, con il cuore, riesce a tornare in partita sul 23-23 ma il videocheck la rispedisce a 22 lanciando il Monza a 24. Finale: 22-25