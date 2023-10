Il Carpegna mi Basta nel segno di Furiasse e Zoli

Trasformata per cause di forza maggiore in una classica di fine stagione, la 14esima edizione della Granfondo Mtb Il Carpegna mi Basta ha svolto egregiamente il suo compito, attirando anzi una quantità rimarchevole di appassionati che hanno scelto proprio la gara nel cuore del Montefeltro per dare il loro addio all’annata agonistica fuoristrada. Una sfida appassionante lungo i suoi 42 km per 1.700 metri disegnati nel Parco del Sasso Simone e Simonello, che erano chiamati a chiudere alcune importanti challenge, dal Prestigio Mtb al Tour 3 Regioni, dal Romagna Bike Cup al Bike Tour Coppa Marche.

La gara

La vittoria è andata a Nicola Furiasse (Team Cingolani), già protagonista quest’anno sui sentieri marchigiani con la vittoria primaverile alla Pietralata Mtb Race. 2h19’37” il suo tempo finale con 3’11” di vantaggio su Luca Celli (Gs Avis Pratovecchio) e 3’37” su Lorenzo Pierpaoli, compagno di squadra del vincitore.

Fuori dal podio il campione uscente, Leopoldo Rocchetti (Bike Therapy) a 5’10”.

A Martina Zoli la gara femminile: la portacolori della Polisportiva Bikefan ha fermato i cronometri sul tempo di 3h11’45” precedendo di 42” Barbara Genga (Team Mondobici Tecnoplast) e di 9’54” Cristina Gaudenzi (Bikers Nocera Umbra.

Il sostegno del territorio

Mai come in questo caso è stato fondamentale il sostegno del territorio, a cominciare dal Comune di Carpegna per proseguire con tutte le associazioni e i volontari che hanno fortemente voluto che la Carpegna Experience continuasse nel suo impegno, garantendo lo svolgimento della gara pur in un periodo diverso dal solito. Il risultato finale è stata una domenica che resterà nella memoria di tanti, ma già da ora c’è da rimboccarsi le maniche per la prossima edizione, pronta a tornare alla sua collocazione abituale.