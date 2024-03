Tutto regolare: il 24 marzo nevica sul Carpegna. Rovesci sparsi in serata sulle Marche

CARPEGNA - Una spolverata di neve fuori stagione sul Monte Carpegna. Questo è stato il risveglio per la montagna al confine tra Marche e Romagna. Sul Monte Fumaiolo (1.400, appennino cesenate) un'ora fa era in corso un rovescio nevoso.

Temporali sparsi

Nelle Marche, oggi, il transito di una linea frontale a carattere freddo sta dando luogo a rovesci o temporali sparsi in transito da nord verso sud e da ovest verso est. L'allerta vento arancione, invece, è durata per tutta la giornata di ieri. Per la giornata di domani, lunedì 25 marzo, non sono previste precipitazioni.