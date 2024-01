Calciomercato live ultime notizie oggi: Juve, tutto su Koopmeiners. Milan, passi avanti per Nianzou. L'ex Inter Perisic va all'Hajduk Split

Manca poco alla ventunesima giornata di Serie A con i club che continuano a lavorare per chiudere i prossimi colpi. La Juventus cotninua a trattare con l'Atletico Madrid per l'addio di Moise Kean, ma l'attaccante vuole prolungare il contratto prima di partire per il prestito. Il Milan continua a seguire Nianzou per rinforzare il reparto arretrato, mentre il Napoli ha chiuso per Popovic scalavando proprio i rossoneri. Ecco le ultime notizie di oggi di calciomercato in diretta.

Zerbin segna, sbatte la testa sul palo e resta a terra. Poi rientra e fa subito il secondo gol: doppietta in due minuti

Juventus, tutto su Koopmeiners

Il sogno della Juventus a centrocampo resta Koopmeiners, uomo simbolo dell’Atalanta.

I bianconeri puntano tutto sull’olandese, che però difficilmente lascerà Bergamo già in inverno. Si parte da almeno 40 milioni di euro.

Napoli, per la difesa proposto Solet

Al Napoli è stato proposto Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo. I campani valutano, soprattutto perché vogliono capire bene le condizioni fisiche del giocatore. È attesa per oggi l’ufficialità di Ngonge.

Salernitana, attesa Boateng

La Salernitana continua a lavorare in difesa e in queste ore attende una risposta di Boateng, che sta valutando le proposte ricevute. È fase di stallo al momento. A centrocampo, è stato proposto Rui Modesto, angolano ma con passaporto portoghese classe ‘99 dell’AIK.

Milan, Romero verso la Spagna

Romero potrebbe salutare il Milan, ma si è raffreddata la pista che porta al Boca Juniors. Per il trequartista, si profila un ritorno in Liga: piace molto all’Almeria.

Hajduk Spalato, arriva Perisic

Ivan Perisic, ex Inter, si prepara a lasciare il Tottenham. L’esterno croato torna all’Hajduk Spalato, club in cui è cresciuto dal 1995 al 2006. Si tratta di un prestito di sei mesi.

La Lazio vuole bloccare Alexsandro

I biancocelesti hanno intenzione di prendre il centrocampista brasiliano per migliorare la line mediana. Il Flamengo chiede 15 milioni, ma Lotito sta cercando di abbassare il prezzo del cartellino.

Juventus, Kean vuole rinnovare

L'attaccante è in uscita verso l'Atletico Madrid, ma prima di passare ai Colchoneros ha intenzione di prolungare l'accordo.

Milan, passi avanti per Nianzou

Il difensore del Siviglia è ancora nel mirino dei rossoneri che stanno cercando di mettere le mani su un nuovo centrale per migliorare il reparto arretrato.

Napoli, fatta per Popovic

Gli azzurri hanno chiuso per il classe 2006 beffando il Bayern Monaco e il Milan che lo stavano seguendo da tempo. Il diciottenne arriva a parametro zero.