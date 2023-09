ASCOLI Ultimo giorno oggi di calcio mercato sessione estiva. Le trattative chiuderanno alle ore 20. Per quanto riguarda l’Ascoli il direttore sportivo Marco Valentini cercherà di chiudere le ultime trattative intavolate. Occorre ricordare però che dopo una prima parte del mercato dove sono arrivati quasi tutti giovani, negli ultimi giorni sono arrivati giocatori di maggiore esperienza e che servivano, ci riferiamo al nuovo bomber Nestorowsky al mediano Francesco Di Tacchio e al difensore croato Luca Bogdan.

APPROFONDIMENTI SERIE D Diramato il girone delle marchigiane: c'è attesa per la pubblicazione dei calendari



Ecco Bayeye

Ieri invece la società ha ufficializzato l’ arrivo dal Torino del ventitreenne terzino destro Brian Bayeye, in prestito con opzione. Nato a Parigi in Italia ha giocato con Catanzaro e Carpi. Con il Torino ha esordito in Serie A. Il mercato bianconero però potrebbe non finire qui, anche perché ci sono delle uscite da effettuare e qualche altra entrata. Per le uscite soprattutto quella di Nicola Falasco giocatore che ormai sembra aver chiuso il suo rapporto con il club bianconero. Insieme a Falasco, come abbiamo spesso ribadito, in uscita c’è anche Francesco Forte che nelle ultime ore sembra piaccia al Brescia. Avevamo parlato dei giorni scorsi di un interessamento della Sampdoria verso l’attaccante bianconero, interessamento che continua ancora ma le Rondinelle dopo aver saputo della riammissione in B hanno bussato alla porta dell’Ascoli per chiedere informazioni. Oltre a Brescia e blucerchiati c’è anche il Bari. Nell’Ascoli Forte adesso è p chiuso dal nuovo bomber macedone e da Mendes, autore di una doppietta sabato scorso contro la Feralpi oltre ad aver disputato una grande partita.

Eramo in uscita

In uscita c’è anche Mirko Eramo che però non ha richieste. Il direttore sportivo Valentini spera di cedere tutti e tre i giocatori a questi potrebbe unirsi Marcel Buchel. Le cessioni darebbero modo di incrementare il numero degli acquisti, come abbiamo scritto ieri, Valentini è alla ricerca anche di un altro trequartista o mezzala e il nome sulla sua lista è quello del giocatore del Lecce. Marcin Listkowski sul quale però c’è molta concorrenza.

Il saluto di Dionisi

Intanto l’ ex capitano bianconero Federico Dionisi ha voluto ringraziare Ascoli e l’ Ascoli: «Eccomi qui popolo ascolano - ha scritto l’attaccante sul suo social, mercoledì sera ha esordito con la sua nuova maglia, quella della Ternana -. Mi sono preso qualche giorno di tempo per metabolizzare quanto successo. Sono grato a questa città per quello che è riuscita a trasmettermi in questi due anni e mezzo. Spiegare a parole quello che Ascoli, l’Ascoli Calcio ed il suo popolo hanno rappresentato per me è troppo difficile, nutro un sentimento più grande e più profondo di quanto si possa pensare. Ci tengo a ringraziare voi tifosi per l’incredibile affetto e vicinanza dimostrata in ogni occasione così come ringrazio il sindaco che ha tutta la mia stima. Ci tengo a ringraziare i miei compagni di squadra ed i miei amici, insomma tutti quelli che gravitano nel mondo Ascoli. Il mio carattere avete imparato a conoscerlo, sono un calciatore che dà tutto e ho dato tutto: in ogni occasione ho agito per amore della città e della squadra. Grazie Ascoli, grazie davvero di tutto, per le sofferenze vissute insieme e per i momenti di vittoria e gioia condivisi. Un grazie ad ogni componente della società. Sappiate che questo per me non è un addio ma soltanto un arrivederci».

Il settore giovanile

Dopo David Di Michele allenatore della Primavera e Cristian Ledesma dell’Under 17, gli Under 16 sono stati affidati a Francesco Monaco, gli Under 15 a Giuseppe Cusimano, Under 14 a Mario Bonfiglio. Il segretario sportivo e responsabile organizzativo sarà Gianmarco Marucchi, dell’ attività di base Federico Vannucci. Responsabile scouting settore giovanile Remo Orsini, responsabile attività femminile Giacomo Renga,della logistica, attività di base e femminile Giuliano Carpani.