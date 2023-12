Decreto Crescita, cosa cambia sul mercato? I piani di Milan, Inter, Juve e Roma (con il "problema" Lukaku). Chi rischia di più

Saltata la proroga del decreto crescita per le agevolazioni per gli sportivi in arrivo dall’estero. Cambia il mercato dalla sessione invernale di gennaio tra lo stupore della Lega serie A e la soddisfazione dell’Aic. Non ci saranno gli sconti fiscali per gli sportivi professionisti provenienti dall’estero.

Mercato, cosa cambia

Quindi, quali saranno le ripercussioni nell’imminente finestra di mercato? Molte. Ad esempio, il Milan è la squadra che più di ogni altra big guarda lontano dal nostro paese, dall’Italia. In attacco, infatti, ha messo nel mirino Guirassy dello Stoccarda che chiede cinque milioni di euro netti. Ed ecco che ora un ingaggio così, senza i benefici fiscali del Decreto, graverebbe e non poco sul bilancio (è grande la concorrenza in Premier).

Obiettivo puntare sui vivai

O qualche mese fa difficilmente l’Inter avrebbe potuto comprare Pavard in difesa a 30 milioni di euro con un ingaggio a cinque milioni di euro netti a stagione. Detto questo, ora i club dovranno fare i conti, stare attenti al bilancio, tornare magari a lavorare sui vivai (in questa stagione i rossoneri hanno già fatto debuttare Bartesaghi, Simic e Camarda), abbandonando gli obiettivi di questo inizio mercato, che ufficialmente prenderà il via il 2 gennaio 2024 (si concluderà il 31 gennaio).

Milan tra rinnovi e Lenglet

Il Milan non sa se potrà continuare a inseguire Lenglet dell'Aston Villa e non sa come procederanno i rinnovi di Maignan e Giroud.

Juventus e Inter

Questo, naturalmente, vale per tutte le squadre.

Per l’Inter per Buchanan del Bruges o per la Juventus per Hojbjerg del Tottenham. Il mercato cambia e la serie A teme di diventare meno competitiva. Chissà, però, che questa sua la strada per dare vitalità ai settori giovanili.

Roma, cosa fai con Lukaku e Mou?

E la Roma? Dovrà versare per intero gli ingaggi di Ndicka e Aouar, ma avrà difficoltà anche per rinnovare il contratto di José Mourinho e rinnovare il prestito, a giugno, di Lukaku con il Chelsea. Per questo il belga ormai sembra destinato a concludere la stagione in giallorosso sognando i petroldollari arabi.