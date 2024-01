ANCONA Prende il via ufficialmente oggi la sessione invernale del calciomercato che si concluderà mercoledì 31 gennaio con il gong delle ore 20. Il ds dell’Ancona Francesco Micciola non ha perso tempo, e con una operazione lampo avrebbe già chiuso i primi due colpi in entrata.

I ritorni

Il difensore centrale Davide Mondonico (‘97) e l’attaccante Federico Moretti (‘94) sono i primi rinforzi per Colavitto. Mondonico sarà a disposizione già dalla ripresa degli allenamenti di oggi pomeriggio al Paolinelli, mentre Moretti salvo clamorose sorprese arriverà ad Ancona domani. Mondonico, difensore centrale di grande fisicità scuola Milan torna ad Ancona dopo l’esperienza dello scorso campionato dove realizzò 30 presenze (2 espulsioni) e 1 gol, decisivo, nel primo turno playoff contro la Lucchese. Il colosso di Vimercate, così soprannominato per la sua stazza e l'abilità nelle palle aeree, in estate aveva fatto rientro al Crotone per fine prestito per poi essere ceduto a titolo definitivo al Renate nel girone A firmando un contratto fino a giugno 2025. Una prima parte di stagione dove ha messo insieme 728’ con 9 presenze e un gol realizzato alla 4^ giornata contro l'Atalanta under 23. Il suo trasferimento all’Ancona dovrebbe avvenire a titolo definitivo.

Un fedelissimo di Colavitto

Anche Moretti, forre anche a titolo definitivo, tornerà a vestire la maglia dell’Ancona dopo nemmeno cinque mesi dal suo addio. Addio che non aveva preso benissimo vista la volontà del precedente tecnico Marco Donadel di rinunciare espressamente a lui. Da lì la conseguente cessione al Brindisi dove ha collezionato 14 presenze (solo 4 da titolare) e zero reti. L'attaccante teramano nella precedente esperienza all'ombra del Conero aveva messo insieme 12 reti e 11 assist in 71 presenze; Colavitto lo conosce molto bene essendo un suo fedelissimo dai tempi del Matelica. Nello scacchiere tattico sarà molto utile per la sua duttilità e velocità in campo aperto.

Altre mosse

Due acquisti che sono l’antipasto di altri movimenti che arriveranno nei prossimi giorni a cui il ds Micciola sta lavorando sodo per accontentare le richieste dell’allenatore. Alex Rolfini (‘96) è un altro nome caldissimo che potrebbe concretizzarsi per il reparto avanzato; l’attaccante del Vicenza è in odore di cessione e l’area tecnica biancorossa ha già avviato da tempo i contatti con l’entourage del cobra. Nelle idee del neo tecnico vicentino Stefano Vecchi ci sarebbe l’intenzione di rinnovare il reparto offensivo e i principali indiziati alla cessione sono Jacopo Pellegrini (in prestito dal Sassuolo) e proprio Alex Rolfini che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Movimenti in entrata che non interesseranno solamente l’attacco che ha certamente bisogno di rinforzi per sopperire alla Spagnoli dipendenza, ma anche a centrocampo. Il nome è quello di Mario Prezioso (‘96) che la scorsa estate ha lasciato Ancona in direzione Potenza dove ha sottoscritto un contratto fino al giugno 2025. Pochi mesi dopo il centrocampista napoletano potrebbe fare il percorso inverso e a confermarlo sono le stesse parole del direttore sportivo del club rossoblu Fortunato. A margine della presentazione del nuovo allenatore Marchionni, alla stampa locale a domanda specifica ha così risposto: «Confermo che Prezioso è un giocatore che ci è stato richiesto dall’Ancona in quanto è già stato lì con mister Colavitto e con il direttore Micciola. Stiamo valutando la situazione per capire se c’è la disponibilità da parte di tutti». Parole piuttosto chiare.