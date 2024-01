Un finlandese in bianconero: l'Ascoli ufficializza l'arrivo alla corte di Castori del giovane Streng

ASCOLI Un finlandese ad Ascoli. I bianconeri ufficializzano l'arrivo dell'attaccante Streng, classe 2001, che nella sua prima esperienza italiana alla corte di mister Castori indosserà la maglia numero 11.

LEGGI ANCHE: Lutto in casa Bennato, morto Giorgio: era il più piccolo dei fratelli Eugenio ed Edoardo

Il comunicato

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con lo SJK Seinajoki per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive dell’attaccante finlandese David Jeremiah Kristoffersson Streng. Nato l’8 novembre 2001 a Vaasa, ha vestito le maglie di tutte le selezioni giovanili nazionali fino all’Under 20. Per la sua prima esperienza in Italia ha scelto la maglia n.11.